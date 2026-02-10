MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Χρίστου Δήμα με την Πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Τι συζητήθηκε

THESTIVAL TEAM

Συνάντηση εργασίας είχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο κ. Δήμας επεσήμανε στην κα Guilfoyle τον στρατηγικής σημασίας ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών (ΤΝΤ) «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor), παράλληλα με την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου διατροπικών μεταφορών.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε ακόμη πως η Ελλάδα επενδύει σε ένα σύγχρονο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, ενθαρρύνοντας τη συνδεσιμότητα με διεθνείς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEEC).

