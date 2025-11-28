Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO και πρόεδρο της Euronext, Στεφάν Μπουζνά

Με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

To «παρών» στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΔΣ της Euronext, έδωσε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση με τον Στεφάν Μπουζνά έγινε λίγες ημέρες μετά την εξαγορά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.

Τι νέο έρχεται με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου από την Euronext

Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronext επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Τα οφέλη από το deal μεταξύ Euronext- ΕΧΑΕ είναι σαφή για αμφότερες τις πλευρές, καθώς για την Euronext διευρύνεται «μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας» και για την ελληνική αγορά ανοίγονται οι πύλες μίας σημαντικά μεγαλύτερης αγοράς.

Για τη Euronext, το όφελος είναι να συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησε από 25 χρόνια – και πιο εντατικά τα τελευταία 10 χρόνια – με στόχο να οικοδομήσει τη ραχοκοκαλιά της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, να δημιουργήσει μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών, μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και να δημιουργήσει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι σαν την «Airbus» των κεφαλαιαγορών», όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ., Euronext.