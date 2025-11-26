Συνάντηση Κούβελα – Γεωργιάδη: Επιτάχυνση έργων στα νοσοκομεία, ενίσχυση προσωπικού και μείωση στις λίστες αναμονής

Να «τρέξουν» με όσο γίνεται πιο γρήγορους ρυθμούς τα έργα αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και παράλληλα αυτά να στελεχωθούν με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών του, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας.

Στο επίκεντρο της συνάντησής τους, βρέθηκε η αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας της πόλης και κρίσιμες παρεμβάσεις που αφορούν το σύνολο του ΕΣΥ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» όπου προχωρούν εκτεταμένες ανακαινίσεις για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια, με τα ήδη έτοιμα ανακαινισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), αναβάθμιση των κλινικών, των θαλάμων νοσηλείας, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Αντίστοιχα, με τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ στο «Γ. Γεννηματάς» και στον «Άγιο Δημήτριο», οι δομές πρώτης γραμμής της Θεσσαλονίκης αποκτούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκομείων με μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε οι σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές να συνοδευτούν από ουσιαστική ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε και η ενίσχυση της δωρεάς κερατοειδούς. Παρότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει την ιστορική Τράπεζα Οφθαλμών του ΑΧΕΠΑ, οι διαθέσιμες δωρεές δεν επαρκούν και περισσότεροι από εκατό ασθενείς παραμένουν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση. Ο Δημήτρης Κούβελας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δωρεάς και ανάπτυξης νέων δομών, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας.

Στο τραπέζι τέθηκε και το κρίσιμο ζήτημα του clawback, με τον Βουλευτή να επισημαίνει την ανάγκη περιορισμού ή αναδιάρθρωσης του μηχανισμού, ο οποίος επιβαρύνει δυσανάλογα τις δομές υγείας και δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία τους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη ένταξης των εξειδικευμένων γυμναστών αποκατάστασης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ώστε να αξιοποιηθεί η εξειδίκευσή τους στις μονάδες αποκατάστασης και να ενισχυθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίσπευση των προγραμματισμένων χειρουργείων στα νοσοκομεία της πόλης, ώστε να μειωθούν οι λίστες αναμονής και να αξιοποιηθούν πλήρως οι διαθέσιμες υποδομές.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεσμεύτηκε για την προώθηση των θεμάτων και τη στενή συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου.

Ο Δημήτρης Κούβελας τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα ισχυρό, λειτουργικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της». «Χρέος μας», όπως πρόσθεσε, «είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας για κάθε συμπολίτη μας».