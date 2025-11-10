Συνάντηση Γκιουλέκα-Πιερρακάκη στο ΥΜΑΘ – “Η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση”

Συνάντηση εργασίας είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, το απόγευμα στο Διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Με το πέρας της συνάντησης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκης, προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Βρίσκομαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, ενός θεσμού που επί έναν αιώνα στηρίζει τη βιοτεχνία και την τοπική επιχειρηματικότητα. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων είχα μια ουσιαστική συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας–Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα. Επιβεβαιώσαμε ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Με σχέδιο και στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύουμε τον ρόλο της ως πυλώνα ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και ως στρατηγικό διαμετακομιστικό, οικονομικό και τεχνολογικό κόμβο για τα Βαλκάνια».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Γκιουλέκας, δήλωσε από την πλευρά του: «Είχα μια πολύ χρήσιμη συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πιερρακάκη, με τον οποίον μας συνδέει και μια προσωπική φιλία χρόνων. Χαιρόμαστε γιατί και ο υπουργός των Οικονομικών, όπως και σχεδόν ολόκληρη η Κυβέρνηση, έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και έχουμε συναντηθεί εδώ στο Υπουργείο για τα θέματα της Μακεδονίας και της Θράκης, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της περιοχής.

Με τον κ. Πιερρακάκη συζητήσαμε θέματα του υπουργείου Οικονομικών, αφού όλα περνούν από το Υπουργείο Οικονομικών, και του παρουσίασα και τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε εδώ, με τις περιοδείες αφενός στα Βαλκάνια, αφετέρου σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, και το μεγάλο διήμερο συνέδριο που θα διοργανώσουμε τον ερχόμενο Φεβρουάριο για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και της Θράκης συνολικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».