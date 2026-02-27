Συνάντηση Έλενας Ράπτη για την πλατφόρμα υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους

Συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θεόφιλο Τσαγρή πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο την παρουσίαση της πλατφόρμας υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους.

Η πλατφόρμα racism-victim-support.gr αποτελεί έναν σημαντικό ψηφιακό κόμβο ενημέρωσης, καθοδήγησης και διασύνδεσης των θυμάτων με υπηρεσίες νομικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. Μέσα από ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους – μεταξύ αυτών και πρόσφυγες και μετανάστες – να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες επιλογές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της καταγραφής περιστατικών, στην ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία, καθώς και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τέτοιες πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και των διακρίσεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της πλατφόρμας, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ενίσχυση της συνεργασίας με δημόσιους φορείς.

Η Έλενα Ράπτη τόνισε ότι η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, επισημαίνοντας πως η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία και η διασύνδεση με υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ενδυνάμωσή τους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιστικής βίας και διακρίσεων.