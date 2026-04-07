MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια με Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο η σύμπραξη Ελλάδας – Εθνικής Φρουράς Φλόριντα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με την πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε, σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας. Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα».

«Ζήτησα», συνεχίζει ο υπουργός, «από την πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Pete Hegseth, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής».

«Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

