MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του κληροδότησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο πατέρας του Παναγής.

Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα.

«Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως βουλευτής για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Νίκος Δένδιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Έκθεση ζωγραφικής για την Ελληνική και Αρμένικη Μυθολογία μέσα από τα μάτια των παιδιών στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι επιλογές τοι Λουτσέσκου για τον δεύτερο ημιτελικό – Μέσα ο Μύθου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 δευτερόλεπτα πριν

Δένδιας: Με αυτοπεποίθηση η Ελλάδα στη σύνοδο των υπ. Άμυνας του ΝΑΤΟ, κρίσιμη περίοδος για τις Δημοκρατίες του πλανήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πέθανε ο Ανάστασης Παπαληγούρας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Eurovision: Αυτά είναι τα πρώτα επτά τραγούδια που περνάνε στον μεγάλο ελληνικό τελικό