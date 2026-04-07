Σύγκρουση Μηταράκη με Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας: “Εξυπνάκια” – “Το ρουσφέτι δεν είναι καθήκον”

Σε υψηλούς τόνους και με χαρακτηρισμούς περί «εξυπνάκια» και «ρουσφετιών» εκτυλίχθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, με τους Νότη Μηταράκη και Παναγιώτη Δουδωνή να συγκρούονται για το εάν η παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ, όπως προκύπτει από τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά πολιτική δραστηριότητα ή ρουσφέτι.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου ωστόσο η υπόθεση εμπίπτει στο άρθρο 62 του Συντάγματος, διότι αφορά πολιτική δραστηριότητα» είπε ο κ. Μηταράκης, με τον κ. Δουδωνή να υποστηρίζει ότι «Δεν είναι κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Συντάγματος να παίρνεις τηλέφωνο για εξυπηρέτηση». «Το ρουσφέτι δεν εμπίπτει στα καθήκοντα του βουλευτή» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το protothema.gr, άμεση ήταν η απάντηση του κ. Μηταράκη, που χαρακτήρισε «εξυπνάκια» τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. «Τώρα που θα κατέβετε στη Λέσβο να βγάλετε ανακοίνωση ότι δεν δέχεστε πολίτες στο πολιτικό σας γραφείο! Εξυπνάκια!» είπε χαρακτηριστικά.

Αποχωρώντας από την Επιτροπή, ο κ. Μηταράκης εμφανίστηκε ενοχλημένος από τις διαρροές της συνεδρίασης, που έγινε κεκλεισμένων των θυρών. «Είναι ντροπή ένας νέος βουλευτής που έχει εκλεγεί χωρίς σταυρό να μην σέβεται το ρόλο του στην Επιτροπή Δεοντολογίας» είπε μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια, ο βουλευτής υποστήριξε ότι οι συνεργάτες του και ο ίδιος κινήθηκαν απόλυτα στο πλαίσιο του Συντάγματος, διευκρινίζοντας ότι αν και η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου αποτελεί μέρος της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, ζητά την άρση της ασυλίας του για να «καθαρίσει το όνομά» του.