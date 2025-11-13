MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχωνεύονται τα ληξιαρχεία στους Δήμους Λαγκαδά και Πέλλας – Η απόφαση Σπανάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη μεταστέγαση του ΚΕΠ του Δήμου Αμαρουσίου και τη συγχώνευση των ληξιαρχείων των Δήμων Πέλλας και Λαγκαδά, ενέκρινε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο αρμόδιος υφυπουργός ενέκρινε ειδικότερα τη μεταστέγαση του ΚΕΠ 005 του Δήμου Αμαρουσίου, σε νέο δημοτικό χώρο, στην οδό Διονύσου 34.

Η ανακαίνιση του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», είναι προσβάσιμο στα Άτομα με Αναπηρίες και η τοποθεσία του εξυπηρετεί τους δημότες.

Επίσης, κατόπιν αιτημάτων των Δήμων Πέλλας και Λαγκαδά, συγχωνεύτηκαν: 1) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κρύας Βρύσης σε ένα ληξιαρχείο, στην Κρύα Βρύση, καθώς και τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Κύρρου και Γιαννιτσών σε ένα ληξιαρχείο, στα Γιαννιτσά και 2) τα ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Λαγκαδά, Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού σε ένα ληξιαρχείο, αυτό της έδρας του Δήμου, στον Λαγκαδά.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Τα ΚΕΠ αποτελούν βασικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των δήμων για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ΚΕΠ, ώστε να εκπληρώνουν με συνέπεια και ταχύτητα την αποστολή τους. Στο ίδιο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο ανήκουν και οι συγχωνεύσεις των ληξιαρχείων: σκοπός των συγχωνεύσεων αυτών είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση του λειτουργικού κόστους. Κυρίως, όμως, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών: μέσα από την ενιαία εξυπηρέτηση, οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο αναφοράς για κάθε ληξιαρχική πράξη και θα περιορίζεται η σύγχυση ανάμεσα σε πολλά ληξιαρχεία, στον ίδιο δήμο, με μικρή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Η ενιαία δομή θα διευκολύνει, επίσης, την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων».

Δήμος Λαγκαδά Δήμος Πέλλας

