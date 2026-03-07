Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου

“Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια”, ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Υπενθυμίζεται πως ο άρχοντας των κρίκων συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε πίσω μόνο από τον Ρώσο, Ίλια Ζακάι, που μάζεψε 14.600 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής.