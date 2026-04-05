MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Ν. Κακλαμάνη στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Για μια ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Κάιρο, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Κατακτώντας την πρώτη θέση με μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών, απέδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών. Η ακρίβεια, η σταθερότητα και το πείσμα του τον οδηγούν για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ακατάβλητης εργατικότητας», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα των κρίκων από τον Έλληνα αθλητή.

«Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή μας, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην κορυφή, αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο για τη νέα γενιά και υπόδειγμα αθλητικού ήθους», σημειώνει.

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, τον συγχαίρω θερμά, καθώς και τον προπονητή του και όλα τα μέλη της εθνικής αποστολής, και για αυτήν τη σπουδαία διάκριση.

Σε ευχαριστούμε Λευτέρη», καταλήγει ο κ. Κακλαμάνης.

Λευτέρης Πετρούνιας Νικήτας Κακλαμάνης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

