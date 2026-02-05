Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική ομάδα πόλο γυναικών – “Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας”
THESTIVAL TEAM
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ο πρωθυπουργός έγραψε:
«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».
Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια! 🇬🇷— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2026