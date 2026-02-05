Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική ομάδα πόλο γυναικών – “Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!».