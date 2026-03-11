Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Αντετοκούνμπο: Συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ισότητα

Ηπρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε χθες τα πρώτα πρόσωπα που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ανάμεσα στους βραβευθέντες βρίσκεται και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούνμπο, του οποίου η υποψηφιότητα είχε προταθεί από την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ειδική επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο Αντετοκούνμπο, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης, επιλέχθηκε ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες που τιμώνται με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, διάκριση που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας αθλητής αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές διεθνείς προσωπικότητες της Ευρώπης και συμβολίζει αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η κοινωνική ένταξη, συγχαίροντάς τον για τη διάκριση.