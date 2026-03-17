Στο Βερολίνο σήμερα ο Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του

Φωτογραφία: Intime
Συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί ακόμη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Άρμιν Λάσετ (CDU) και με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας και Εντεταλμένο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας Τόμας Ράχελ (CDU), ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο Ίδρυμα Bertelsmann.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ευρωπαϊκά, διεθνή, αλλά και διμερή θέματα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

