Στο Βερολίνο σήμερα ο Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του

Συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί ακόμη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Άρμιν Λάσετ (CDU) και με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας – Ελλάδας και Εντεταλμένο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας Τόμας Ράχελ (CDU), ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο Ίδρυμα Bertelsmann.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ευρωπαϊκά, διεθνή, αλλά και διμερή θέματα.