ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι o Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Παρίσι βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και όπως δηλώνουν Γάλλοι αξιωματούχοι στόχος της είναι «η δημιουργία μίας δυναμικής υπέρ της αναγνώρισης της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Μία δυναμική που, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ξεκίνησε με την διακήρυξη που υιοθετήθηκε στην COP28 στο Ντουμπάι, θέτοντας ως στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής πυρηνικής ισχύος ως το 2050.

Η σύνοδος αναμένεται να καταλήξει σε μία Δήλωση των 16 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην συμμαχία για την πυρηνική ενέργεια (και της Ελλάδας) και σε μία κοινή δήλωση χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Θα υπάρξουν επίσης τρεις κύκλοι συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης: ένας που θα αφορά την συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια απαλλαγμένη από το διοξείδιο του άνθρακα, ένας που θα αφορά την χρηματοδότηση και ένας που θα αφορά την καινοτομία.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο η βασική ομιλία θα γίνει από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αναμένεται ότι θα αφορά τους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της προώθησης βιομηχανικών σχεδίων και τον τομέα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων που για την περίοδο 2028-2034 αναμένεται ότι θα κινηθούν στο επίπεδο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης

