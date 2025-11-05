MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Φωτογραφία: Intime
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συναντήσει για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την παράσταση έκλεψε ως συνήθως ο πρωθυπουργικός σκύλος Πίνατ, ο οποίος και την υποδέχθηκε στην είσοδο.

Δείτε εικόνες:

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης

