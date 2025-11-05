Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Φωτογραφία: Intime
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ
Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να συναντήσει για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Την παράσταση έκλεψε ως συνήθως ο πρωθυπουργικός σκύλος Πίνατ, ο οποίος και την υποδέχθηκε στην είσοδο.
Δείτε εικόνες:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Αλ. Τσίπρας: Η νίκη Μαμντάνι δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική
- Έκλεψαν τις βρύσες από δημοτικό σχολείο στο Μενίδι, έκπληκτοι οι δάσκαλοι και οι μαθητές – Δείτε βίντεο
- Μικρούτσικος για ένταση Γκλέτσου – Μουτίδου: “Δεν μπορεί να τον αποκαλεί ψεύτη όταν δεν μπορεί να το αποδείξει – Είναι λάθος της”