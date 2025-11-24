MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Λονδίνο σήμερα ο Βασίλης Κικίλιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Λονδίνο έχει μεταβεί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για την 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης (θα εκφωνήσει εθνική δήλωση) θα συμμετάσχει στη Συνάντηση των Eπικεφαλής Αντιπροσωπειών, που διοργανώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Arsenio Dominguez, καθώς και στην τελετή βράβευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του “International Maritime Prize- 2025 IMO Honours for Exceptional Bravery at Sea”.

Στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΙΜΟ, ο κ. Κικίλιας θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, κ. Mohammed bin Abdulla Al Thani, τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al – Rumaih, τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, κ. Li Yang και τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων (Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs Bureau of Economic, Energy and Business Affairs), κ. Marco M. Sylvester.

Επίσης, θα παραθέσει γεύμα εργασίας στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, κ. Chris Bonett, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, κα Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, κ. Edoardo Rixi.

Βασίλης Κικίλιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ηράκλειο: Oπαδός εισέβαλε στο γήπεδο και χτύπησε τερματοφύλακα – Έκανε ράμματα στο Βενιζέλειο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ είχαν ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ και η Tζόρτζια Μελόνι

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τριήμερη απεργία παραλύει το Βέλγιο: Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα και σχολεία κλειστά

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι απείλησαν και ξυλοκόπησαν 15χρονους επειδή αρνήθηκαν να τους δώσουν χρήματα – Ένας έφηβος στο νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ουκρανικό: Επιφυλάξεις Μερτς για τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας έως την Πέμπτη