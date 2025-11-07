Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα κάνει ανακοινώσεις με αφορμή το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στο Ηράκλειο θα μεταβεί σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη έξι.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο κ. Χρυσοχοΐδης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης, με αναφορές στα σημαντικότερα ζητήματα της επικαιρότητας.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.