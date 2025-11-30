Στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στο Λονδίνο αύριο ο Μητσοτάκης

Στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο Λονδίνο, θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 10:15 (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με την Clare Woodman, επικεφαλής της Morgan Stanley για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), τη Λατινική Αμερική και τον Καναδά, και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Morgan Stanley & Co. International.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη, όπου θα επισκεφθεί το Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Ngaire Woods.