Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

THESTIVAL TEAM

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο,π ροκειμένου να συμμετάσχουν αύριο στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ:

«Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά Δίκτυα (Grids Package), έχουν έντονο «ελληνικό χρώμα». Αποτελούν δικαίωση της πολιτικής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι, και αποτέλεσμα μίας συντονισμένης και συστηματικής στρατηγικής της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εν μέσω της κρίσης στη Μ. Ανατολή, της αβεβαιότητας που προκαλεί και της διεθνούς ανόδου τιμών στην ενέργεια, στόχος είναι να αναδειχθούν οι αδυναμίες που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αναζητηθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο είναι η βελτίωση της διασυνοριακής διασυνδεσιμότητας, η ενίσχυση του εξηλεκτρισμού και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των δικτύων, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των διασυνοριακών υποδομών.

Επίσης, το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από έναν χρόνο, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Το σχέδιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν.

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος, οι υπουργοί θα συναντηθούν με τον προσωρινό διευθυντή του ACER, Volker Zuleger, και τη γενική διευθύντρια της Διεύθυνσης Έργων της ΕΤΕπ, Laura Piovesan, για να συζητήσουν τρόπους επιτάχυνσης των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.».

Σταύρος Παπασταύρου

