Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον

Σειρά κρίσιμων επαφών με ηγετικά στελέχη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσινγκτον.

Ο κύκλος των επαφών του Έλληνα υπουργού με Αμερικανούς νομοθέτες ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί. Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια σχέσεων με μέλη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, λόγω του ρόλου του στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και, ειδικότερα, του εποπτικού ρόλου που ασκεί σε ζητήματα αμυντικής διπλωματίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς, με αντικείμενο τις προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών αμυντικών σχέσεων.

Παράλληλα, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Υποθέσεων Βετεράνων της Γερουσίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συζήτηση με τον επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του κ. Δένδια περιλάμβανε συνάντηση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της αμερικανικής εβραϊκής οργάνωσης AIPAC, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο υπουργός συμμετείχε επίσης σε πάνελ που διοργάνωσε η δεξαμενή σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD), μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή Τζόναθαν Σάνζερ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε με συνάντηση που είχε στο αμερικανικό Πεντάγωνο με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και τον υφυπουργό για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.