Στις 4 Νοεμβρίου η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Αθανάσιος Καββαθάς έκανε γνωστό ότι στη μια το μεσημέρι της ερχόμενης Τρίτης, 4/11, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη κοινή σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης-Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με τα ΕΛΤΑ.

Ο κ. Καββαθάς είπε ότι «μετά την διατύπωση του αιτήματος που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον γενικό γραμματέα της Βουλής και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ειδική κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα ενημέρωση επί θεμάτων ΕΛΤΑ και ειδικότερα για το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την χώρα. Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου».

Η κοινή συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι της Τρίτης 4ης Νοεμβρίου στην Αίθουσα της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

