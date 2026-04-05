Στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες αναμένεται να απευθύνει στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (06/04) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό τη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας το στίγμα για τη στάση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στο πρώτο σκέλος του διαγγέλματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας να ξεχωρίσει -όπως εκτιμάται- τις διαφορετικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η κυβερνητική γραμμή συνοψίζεται στη θέση ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο, καθώς υπάρχουν, υποστηρίζουν, υποθέσεις με περιορισμένη νομική βαρύτητα αλλά και πιο σοβαρές, που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να δοθεί έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και σαφούς καταλογισμού ευθυνών, με στόχο να «ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι», ενώ δεν αποκλείονται και αιχμές προς την αντιπολίτευση για τον τρόπο που αξιοποιεί πολιτικά την υπόθεση.

Το δεύτερο μέρος της παρέμβασης θα εστιάσει στις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν ήδη δρομολογηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρικό σημείο αναμένεται να αποτελέσει η πλήρης ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων, μια αλλαγή που παρουσιάζεται ως καθοριστική για τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθώς περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξωγενών πιέσεων.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας «κλείνει τα παράθυρα» που στο παρελθόν επέτρεπαν παρεμβολές στη διαδικασία καταβολής ενισχύσεων.

Στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί εκτενώς στη σύγκρουση της πολιτείας με το λεγόμενο «βαθύ κράτος», όπως ο ίδιος έκανε γνωστό στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη σε περιοχές με λαϊκές αγορές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Τυροκομεία Λέσβου απειλούν με κλείσιμο στις 8 Απριλίου λόγω απαγόρευσης εξαγωγών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ζαχαρίας Ρόχας: Έπαιξα τον ρόλο του Χριστού και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα