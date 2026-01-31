Στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια αύριο ο Ν. Δένδιας

Στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδιστρια θα βρεθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 10:30 στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια, που διοργανώνει ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης.