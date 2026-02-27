MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Ουάσινγκτον βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και ενημέρωσε για τα βήματα που έχουν γίνει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες, από την ημέρα που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ότι συναντήθηκε -εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο- τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».

Τέλος, η κ. Γκιλφόιλ συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

