Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενημέρωσε τον Τραμπ για τα βήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας

Στην Ουάσινγκτον βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και ενημέρωσε για τα βήματα που έχουν γίνει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες, από την ημέρα που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα.

Παράλληλα, σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα ανέφερε ότι συναντήθηκε -εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο- τόσο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όσο και με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Αυτή την εβδομάδα είχα μια γεμάτη δράση επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και συζήτησα τα βήματα που έχουμε κάνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας τους τελευταίους μήνες υπό την ηγεσία του. Ήταν επίσης προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους Αντιπρόεδρο JD Vance και SecWar Pete Hegseth».

I had an action-packed visit to Washington, DC this week where I met with @POTUS and discussed the strides we have made in the United States-Greece relationship these past few months under his leadership. It was also a privilege to reconnect with my dear friends @VP JD Vance and… pic.twitter.com/pMkgrmRwS3 February 27, 2026

Τέλος, η κ. Γκιλφόιλ συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.