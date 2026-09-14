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Στην Επιτροπή Δεοντολογίας δύο νέες δικογραφίες για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

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Τέσσερα αιτήματα για την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και των βουλευτών της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη θα εξετάσει αύριο (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026), σε δύο συνεδριάσεις της η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο δικογραφίες, με την πρώτη να αφορά την έγκληση αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, που κατήγγειλε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για βιντεοσκόπηση και ανάρτηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεσή του, κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά στη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος της ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο οποίος την εγκαλεί για συκοφαντική δυσφήμηση δημόσια και μέσω διαδικτύου κατ’ εξακολούθηση.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει αίτημα άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη, μετά από μήνυση δικηγόρου εις βάρος του για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα).

Τα μέλη της Επιτροπής θα εξετάσουν επίσης αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη, μετά από αναφορά του προέδρου των Δημοκρατών Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος του. Ο τελευταίος τον κατηγορεί για ανακριβές πόθεν έσχες.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την άρση ή μη της ασυλίας για την καθεμία από τις τέσσερις υποθέσεις.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

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