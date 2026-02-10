Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 14:15, ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είναι οι εξής: