MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Φωτογραφία: Γ.Τ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 14:15, ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είναι οι εξής:

  1. Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης
  2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης
  3. Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος
  4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας
  5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
  6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη
  7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης
  8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
  9. Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη
  10. Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης

Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Στις εργασίες ανάπλασης του άξονα της Αγίας Σοφίας ο Αγγελούδης: “Έργο ουσίας για το κέντρο της Θεσσαλονίκης” – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Λαβρόφ: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

ΚΑΕ Άρης: Πετάει για Ρουμανία για τον “τελικό” κόντρα στην Κλουζ – Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Μπαϊτζί στο Ιράκ – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο deal στη Θεσσαλονίκη – Εξαγόρασε τα σούπερ μάρκετ “Αγορά Ναταλί”

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ ανακαλεί και άλλες παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω επικίνδυνης τοξίνης