Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και την εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων στις εθνικές εκλογές και για τη δημιουργία της τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας απόδημου Ελληνισμού.

Τα άρθρα του σχεδίου νόμου προβλέπει ότι οι απόδημοι δεν θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, όπως ίσχυε. Αντίθετα, θα διαθέτουν δικό τους ψηφοδέλτιο που θα αποτελείται από υποψήφιους από όλον τον κόσμο, που θα κληθούν να ψηφίσουν με σταυρό.

Η κατανομή των συνολικών εδρών θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ψήφων που λαμβάνει κάθε συνδυασμός σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του απόδημου Ελληνισμού.

Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού, υπολογίζετια όπως και στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες.

Απαιτείται πλειοψηφία 200 ψήφων

Πάντως, για τη θέσπιση εκλογικής περιφέρειας απόδημου Ελληνισμού, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών, η ρύθμιση δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος.

Αντίστοιχη πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών απαιτείται για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διατηρηθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού.

