Στη Βουλή το νομοσχέδιο για επιστολική ψήφο στους απόδημους: Αρνητική η αντιπολίτευση στο δικαίωμά τους να επιλέγουν τους δικούς τους βουλευτές

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει την δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να συμμετέχουν με επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές και εισάγει νέα τριεδρική εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, οι δύο κρίσιμες διατάξεις τροποποιούν την εκλογική νομοθεσία και για την άμεση εφαρμογή τους στις προσεχείς αναμετρήσεις απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 200 βουλευτών.

Ωστόσο, η ρύθμιση για την επιστολική ψήφο αν δεν πιάσει τον συγκεκριμένο πήχη αποσύρεται οριστικά, ενώ το άρθρο για την νέα εκλογική περιφέρεια αν εγκριθεί με απλή πλειοψηφία 151 θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Οριακή η πλειοψηφία

Η ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης και έως εκείνη την ώρα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, θα επιχειρήσει να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των απαραίτητων πλειοψηφιών αν και η αντιπολίτευση δείχνει πως βρίσκεται σε διάθεση συνολικής ρήξης με την κυβέρνηση ακόμα και σε ζητήματα που συγκεντρώνουν ευρύτατη κοινωνική στήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού κάλεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν τις διατάξεις και να τους δώσουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στις εκλογές.

Πάντως, από τις έως τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων μόνο η διάταξη για την επιστολική ψήφο φαίνεται πως συγκεντρώνει οριακές πιθανότητες υπερψήφισης.

Ειδικότερα, εκτός από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, προς το υπέρ προσανατολίζονται και οι 32 του ΠΑΣΟΚ, οι 5 της Πλεύσης Ελευθερίας και οι 4 ανεξάρτητοι που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη. Υπέρ θα ψηφίσουν και οι 2 πρώην Σπαρτιάτες Κ. Φλώρος και Χ. Κατσιβαρδάς και θα απαιτείται ακόμα ένας βουλευτής για να “κλειδώσει” το 200.

Το άρθρο για την τριεδρική περιφέρεια φαίνεται πως θα εγκριθεί μόνο από την «γαλάζια» ΚΟ, που σημαίνει ότι θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως παλινδρομεί μεταξύ του «ναι» και του «παρών» για την επιστολική, ενώ θα καταψηφίσει την εκλογική περιφέρεια. «Όχι» στο σύνολο των ρυθμίσεων θα ψηφίσουν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Ελληνική Λύση αν και το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου είχε καταθέσει στο πρόσφατο παρελθόν πρόταση νόμου για την επιστολική ψήφο στους απόδημους.

Πώς θα εφαρμοστεί

Εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και η επιστολική ψήφος εγκριθεί με αυξημένη πλειοψηφία, ενώ η τριεδρική περιφέρεια με απλή, θα προκληθούν ορισμένα παράδοξα στις προσεχείς εκλογές.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη αναμέτρηση οι εκλογείς του Εξωτερικού θα βάλουν στον επιστολικό φάκελο το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος της αρεσκείας τους «ασταύρωτο». Οι ψήφοι εξωτερικού θα ενσωματωθούν με το συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας και μεταξύ των 300 νέων μελών της εθνικής αντιπροσωπείας θα εκλεγούν και 15 βουλευτές επικρατείας.

Στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν γίνει άμεσα ή εντός 18μήνου, θα ισχύσει και η ρύθμιση για την νέα τριεδρική εκλογική περιφέρεια εξωτερικού με αφαίρεση αντίστοιχου αριθμού εδρών από το Επικρατείας. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι εκλογείς του εξωτερικού δεν θα μπορούν να «σταυρώσουν» τον υποψήφιο της επιλογής τους, μιας και η διαδικασία θα γίνει συνολικά με λίστες.