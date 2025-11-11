Στη Θεσσαλονίκη σύντομα η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Θέμα ημερών είναι να επισκεφτεί και τη Θεσσαλονίκη η Πρέσβης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η κ. Κίμπερλι Γκολφόιλ αναμένεται να έρθει σύντομα και πιθανά στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πρεσβείας και του Προξενείου των ΗΠΑ εργάζονται προς αυτόν τον σκοπό, σχεδιάζοντας το πρόγραμμα της προκειμένου να καταρτιστεί ένα γεμάτο και ουσιαστικό πρόγραμμα συναντήσεων με φορείς και παράγοντες της πόλης.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ έφτασε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου «ταρακουνώντας» κυριολεκτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο κατόπι της για να απαθανατίσουν μια στιγμή της κ. Γκιλφόιλ η οποία –σε αντίθεση με άλλους πρέσβεις– είναι απόλυτα εξοικειωμένη με τα φλας των φωτογραφικών μηχανών και τις κάμερες αλλά και με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Οι πρώτες ώρες της εγκατάστασης της νέας Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα συνδυάστηκαν από έντονη κοινωνική εξωστρέφεια και διασκέδαση όμως τις επόμενες ημέρες η κ. Γκιλφόιλ έδωσε το στίγμα της σκληρής εργασίας και τις περαιτέρω σύσφιξης των δύο χωρών μέσα από 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), την παρουσία των Αμερικανών υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών που μετατρέπουν την Ελλάδα σε πύλη εισόδου του υγροποιημένου φυσικού αερίου ( LNG).

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι η Αμερική επέστρεψε. Και τώρα, με τις εξορύξεις στο Ιόνιο, δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται από κοινού. Αυτό δεν αφορά μόνο την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής, αλλά και την ενεργειακή κυριαρχία σε συνεργασία με τη σπουδαία Ελληνική Δημοκρατία», τόνισε στο εν λόγω συνέδριο η Πρέσβης των ΗΠΑ προαναγγέλοντας μάλιστα ότι θα δούμε κι άλλες σημαντικές ενέργειες μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

«Μόλις αρχίσαμε. Περιμένετε να δείτε» επεσήμανε χαρακτηριστικά η κ. Γκιλφόιλ.