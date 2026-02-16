MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δήμας και Ταχιάος – Θα επισκεφθούν σχολεία και το Flyover

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβούν, σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Η πολιτική ηγεσία θα επισκεφτεί σχολικές μονάδες που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, καθώς και εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων διαμορφώνεται ως εξής:

· 9:00 – Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς.

· 10:00 – ΓΕΛ Ευκαρπίας (Δήμος Παύλου Μελά).

· 11:00 – 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (Δήμος Νεάπολης Συκεών).

· 12:00 – Εργοτάξιο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη

