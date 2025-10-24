Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Τασούλας για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και των επετείων της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και των επετείων της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την Κυριακή, στη δοξολογία και στην πανηγυρική τελετή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος νωρίτερα θα εγκαινιάσει στη Νομική Σχολή την πρώτη έδρα Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Ειδικότερα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ο κ. Τασούλας θα παρακολουθήσει στις 11:00 τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το μεσημέρι στις 12:40 θα μεταβεί στην Αγιορείτικη Εστία για τα εγκαίνια της έκθεσης «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος» και στη συνέχεια, στις 13:30 σε γεύμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα, στις 17:30 θα παραστεί στην Τελετή εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, της 113ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης και τους Έπους του ΄40 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου θα λάβει χώρα και η απονομή τιμών προς τους Προέδρους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, στις 11:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ενώ το απόγευμα στις 18:00 στα εγκαίνια έκθεσης «Ζωντανεύοντας την Ιστορία» στο υπουργείο Εσωτερικών -Μακεδονίας & Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης).

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, ο κ. Τασούλας θα καταθέσει στις 10:30 στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού και στις 11:00 θα παρακολουθήσει την μεγάλη στρατιωτική Παρέλαση.