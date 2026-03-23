Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο σε ένα ταξίδι-εξπρές στη Θεσσαλονίκη.

Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.