Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμά του
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο σε ένα ταξίδι-εξπρές στη Θεσσαλονίκη.
Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.).
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.