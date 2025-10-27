MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11:00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.

28η Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης Στρατιωτική παρέλαση

Διαβάστε μας στο Google News

