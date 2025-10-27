Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11:00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.