Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11:00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.
