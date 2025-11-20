Στη Σιγκαπούρη σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης – Θα μιλήσει για την μεγάλη “επιστροφή” της ελληνικής οικονομίας

Την Σιγκαπούρη επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα παρουσιάσει στους Ασιάτες την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Η περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας είναι από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες ωστόσο είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, κάτι που η κυβέρνηση ευελπιστεί να αλλάξει.

O πρωθυπουργός φτάνει σήμερα, Πέμπτη (20/11) στη χώρα όπου μεταξύ άλλων θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Λόρενς Γουόνγκ, καθώς και με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Ταρμάν Σανμουγαρατνάμ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 είχε συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον Λι Σιέν Λονγκ, προκάτοχο του νυν πρωθυπουργού.

Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης, καθώς και η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη συνιστά παγκόσμιο πρότυπο.

Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, που είναι το συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το οποίο φέρνει κοντά επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού την Παρασκευή

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Forum, θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, Τζον Μίκλθγουεϊτ, με επίκεντρο την Ευρώπη -και τις προκλήσεις, οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές, σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο πρωθυπουργός επίσης θα έχει σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και οργανισμούς, που έχουν σημαντική παρουσία σε ευρύ κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων στη Σιγκαπούρη, τη Νοτιοανατολική Ασία και ευρύτερα.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε παραδοσιακούς και ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.