Στη Λάρισα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το 3ο προσυνέδριο – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Στη Λάρισα θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου στις 13:00 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα», που διοργανώνεται στην πόλη, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί:
Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος,
Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

