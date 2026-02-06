Στέφανος Κασσελάκης: Υπάρχει μεγάλη σήψη στη ΝΔ – Η χώρα χρειάζεται αλήθεια, σχέδιο και πολιτικό θάρρος

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε χθες για τις πολιτικές εξελίξεις, την πορεία της κυβέρνησης, την κατάσταση της αντιπολίτευσης αλλά και τις προτεραιότητες του πολιτικού φορέα που ηγείται.

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για έλλειμμα αξιοπιστίας και θεσμικές παρεκκλίσεις. “Υπάρχει μεγάλη σήψη στη ΝΔ” είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους δεξιούς ψηφοφόρους να απαιτήσουν κάθαρση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οικονομία, την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι «η ανάπτυξη δεν μπορεί να αφορά λίγους και εκλεκτούς».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κρίση εκπροσώπησης στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τονίζοντας ότι το Κίνημα Δημοκρατίας φιλοδοξεί να καλύψει το κενό εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους πολίτες και το πολιτικό σύστημα. “Ο μόνος αυτοδύναμος είναι ο ελληνικός λαός και εκβιαστικά διλήμματα του τύπου ή Μητσοτάκης ή χάος πρέπει να απορρίπτονται”.