ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Με ποσοστό 71,8% εγκρίθηκε το νέο όνομα του κόμματος “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ενέκριναν την Τρίτη (17/2) τα μέλη του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο Στέφανος Κασσελάκης, τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας υπερψήφισαν με ποσοστό 71,8% την αλλαγή του ονόματος σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

«Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στην ανάρτησή του.

«Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά.

Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας:
”ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής.

Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι.

Με αυτοπεποίθηση.

Με σχέδιο.

Με αισιοδοξία για τη χώρα».

Στέφανος Κασσελάκης

