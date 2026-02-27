Στέφανος Γκίκας: Για πρώτη φορά, το “Κόστος Νησιωτικότητας”, προσεγγίζεται ως μετρήσιμη παράμετρος Δημόσιας Πολιτικής

Την αναγνώριση της έννοιας της “Νησιωτικότητας”, ως βασικής ρήτρας εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτικής και την ενίσχυση της προσπάθειας θεσμοθέτησής της, που γίνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με υιοθέτηση αξιόπιστων μέσων και μηχανισμών υποστήριξης της προσπάθειας αυτής, σηματοδοτεί η δημοσίευση της πρώτης έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τα νησιά, με τον τίτλο “POLICY PATHWAYS BEYOND THE SHORELINE”, η οποία δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Screenshot

Η Έκθεση αποτελεί το αποτέλεσμα διετούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας – Κροατίας – Σουηδίας, με χρηματοδότηση της DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εστιάζει στην βελτίωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικονομιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά, το “Κόστος Νησιωτικότητας” προσεγγίζεται ως μετρήσιμη παράμετρος Δημόσιας Πολιτικής, καθώς η Έκθεση:

•⁠ ⁠αναλύει τα διαρθρωτικά κόστη άσκησης πολιτικών σε νησιωτικά εδάφη,

•⁠ ⁠αναδεικνύει την έννοια της “πολλαπλής νησιωτικότητας” και της εσωτερικής ανισότητας,

•⁠ ⁠εισηγείται μηχανισμό παρακολούθησης του νησιωτικού κόστους στο επιχειρείν, και

•⁠ ⁠προτείνει σύνθετους δείκτες νησιωτικής ανθεκτικότητας, πέραν των οριζόντιων δεικτών ΑΕΠ ή πληθυσμού.

Με εκφρασμένη την πολιτική βούληση, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της διαμόρφωσης της “Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Νησιά”, με προβλέψεις στο νέο “Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034”, όσο και σε εθνικό επίπεδο μέσω της δέσμευσης του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και την συγκρότηση “Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Νησιωτικότητα”, η Έκθεση με τα πορίσματα, τα μέσα και τους μηχανισμούς που παρουσιάζονται, αποκτά ιδιαίτερη αξία, για την προσπάθεια επικαιροποιημένης παρέμβασης στις διαρκείς και μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των νησιών μας.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, αναφερόμενος στην δημοσίευση της Έκθεσης, τόνισε:

«Η στρατηγική μας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου η “vησιωτικότητα” να αποκτήσει τον ρόλο που της αρμόζει στην διαμόρφωση του σχεδιασμού των πολιτικών και των ανάλογων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποκτά ένα πολύτιμο σύμμαχο. Με το κύρος του ΟΟΣΑ, του σημαντικού αυτού διεθνούς οργανισμού, η “POLICY PATHWAYS BEYOND THE SHORELINE”, έρχεται να μας προσφέρει τα μέσα και τα εργαλεία, για την καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Καταγράφοντας, αξιολογώντας και αναδεικνύοντας σημαντικές παραμέτρους των νησιωτικών περιοχών, όπως: το υψηλότερο κόστος μεταφορών, την έλλειψη οικονομιών κλίμακας, το υψηλότερο κόστος διαβίωσης, την περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διοίκησης, την εποχικότητα και την ενεργειακή αυτονομία και εξάρτηση των νησιών μας.

Η αξιοποίηση των πορισμάτων της έκθεσης, η καταγραφή των κενών στην διακυβέρνηση των νησιών και η παραγωγή εργαλείων ανθεκτικότητας για τη νησιωτική ανάπτυξη, μέσω της εμπειρίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της συμβολής του Γενικού Γραμματέα, Μανώλη Κουτουλάκη και βεβαίως των κατευθύνσεων του Υπουργού μας, Βασίλη Κικίλια, αποτελούν σημαντική υποστήριξη στην προσπάθεια της Κυβέρνησης, για την διεκδίκηση ενός διακριτού πλαισίου ανάπτυξης για τα νησιά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.».