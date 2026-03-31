Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε υπογράψει το 2020 αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και ρήτρα αμυντικής συνδρομής.