Στα Χανιά για το Πάσχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την οικογένειά του

Στα Χανιά βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να περάσει οικογενειακά της Άγιες ημέρες του Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά από τη Μεγάλη Πέμπτη, συνοδευόμενος από την οικογένειά του.

Η τελευταία φορά που είχε γιορτάσει εκεί το Πάσχα ως πρωθυπουργός, ήταν το 2022.

Τα προηγούμενα χρόνια, ο πρωθυπουργός συνήθιζε να περνά το Πάσχα στην Τήνο, ωστόσο φέτος επιστρέφει στα Χανιά.