Στ. Παπασταύρου: Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες

Yπογράφεται σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου η σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) συστημάτων επεξεργασίας νερού ύδρευσης (εγκαταστάσεις αντίστροφης ώσμωσης) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών, αξίας 1,73 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εξασφαλίζοντας πόσιμο νερό για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, όπως ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με τη σύμβαση αυτή υλοποιείται η δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες των Σερρών για την αποκατάσταση του υδροδοτικού συστήματος, μετά από αίτημα των Βουλευτών της περιοχής, κ.κ. Κώστα Καραμανλή, Φωτεινής Αραμπατζή, Τάσου Χατζηβασιλείου και Θεόφιλου Λεονταρίδη.

Η συμβασιοποίηση έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου με τους βουλευτές του Νομού και τη Δήμαρχο Σερρών κα Βαρβάρα Μητλιάγκα, κατά την οποία υπέγραψε την ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της υδροδότησης σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Σερρών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Σερρών για την αποκατάσταση της ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς, όπου ανιχνεύθηκαν υψηλές τιμές ουρανίου. Ευχαριστώ τους Βουλευτές της περιοχής που ανέδειξαν το ζήτημα και συνέβαλαν στην ταχεία αντιμετώπισή του».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

