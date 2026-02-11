MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει είδος πολυτελείας

|
THESTIVAL TEAM

Στο πρόβλημα της ακρίβειας αναφέρεται με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, για το οποίο, όπως αναφέρει, «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει είδος πολυτελείας».

Αναφέρει ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος: «Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Σε σχέση με το 2019, οι τιμές σε πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί. Αλλά ακόμα και σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%. Εμείς εδώ στη Βουλή έχουμε φέρει σχέδιο νόμου για έλεγχο της αγοράς και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας. Αλλά και για την αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες. Έχω καταθέσει και Επίκαιρη Ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη να έρθει εδώ στη Βουλή να απαντήσει γιατί δεν παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας. Απ’ ότι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει. Όμως ας είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει.

Καλή Τσικνοπέμπτη!».

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία και σήμερα στις Συκιές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών στο τμήμα από τον οικισμό της Αυγής έως τα όρια του Ν. Σερρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Συμφωνήσαμε σε νέες κοινές πρωτοβουλίες

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Αλτσχάιμερ: Τρία κοινά φάρμακα θα μπορούσαν να προλαμβάνουν τη νόσο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 24 ώρες πριν

Πρόστιμο 8.000 ευρώ για όλους τους οδηγούς που κάνουν αυτή την κίνηση – Ποια συνήθεια πρέπει να κόψεις