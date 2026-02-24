MENOY

Σωκράτης Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας

Φωτογραφία: Intime
«Μεταφέρω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και όλων των προοδευτικών πολιτών της Ελλάδας, την έντονη ανησυχία μας, αλλά και την αλληλεγγύη μας στον γενναίο λαό της Κούβας, που αποτελεί παράδειγμα αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και διεκδίκησης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez στα γραφεία του κόμματος στην Πλ. Κουμουνδούρου και συμπλήρωσε: «Οφείλουμε σήμερα όλοι και όλες να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, που αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς και σύμβολο αντίστασης».

Αναφέρει ακόμη στην δήλωσή του: «Φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και 67 χρόνια από την Επανάσταση στην Κούβα, η διοίκηση Τραμπ, επιλέγει να αμφισβητήσει και την κυριαρχία και τα δικαιώματα του λαού της Κούβας, αλλά και τη διεθνή νομιμότητα και το Διεθνές Δίκαιο. Ο οικονομικός αποκλεισμός στρέφεται κατά της κυβέρνησης της Κούβας, αλλά κυρίως κατά του λαού της Κούβας. Αλλά έχουμε και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας. Διότι απειλείται ευθέως η κυριαρχία της Κούβας από δηλώσεις των ΗΠΑ, που φτάνουν μέχρι και σε πιθανότητα επέμβασης. Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και στον τραμπισμό, γιατί διεκδικούμε την Ειρήνη και τη Δημοκρατία για όλα τα κράτη του κόσμου. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή του Διεθνούς Δίκαιου και με ισχυρούς παγκόσμιους θεσμούς που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του».

Ο πρέσβης της Κούβας, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μεγάλη κρίση που βιώνει ο λαός της χώρας του, για τα σοβαρά προβλήματα διαβίωσης των συμπολιτών του, για τη μεγάλη στέρηση καυσίμων και εφοδίων λόγω του εμπάργκο, για τα προβλήματα διακοπής συγκοινωνιών και αεροπορικών συνδέσεων, αλλά και για την ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης της ανεξαρτησίας της Κούβας.

«Έχουμε υποχρέωση και ως Ελλάδα, αλλά και ως αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, να ζητήσουμε την άρση του αποκλεισμού, να απαιτήσουμε την άρση των κυρώσεων και να σταθούμε δίπλα στον λαό της Κούβας» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου και η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας για τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις, Ράνια Σβίγκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

