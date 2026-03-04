Σκρέκας: Η ελληνική Belharra και τα αναβαθμισμένα F-16 στην Κύπρο, είναι διαθέσιμα λόγω της διορατικότητας Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο. Όποιος το λέει αυτό μάλλον δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ερωτηθείς στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, για την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εμπλέκει με τις ενέργειές της τη χώρα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Στο επιχείρημα για τη στάση Σάντσεθ, ο οποίος απαγόρευσε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις αμερικάνικες βάσεις στην Ισπανία σε αντιδιαστολή με την αμερικανική βάση στη Σούδα, ο κ. Σκρέκας τόνισε τα εξής:

«Καταρχάς δεν επιχειρούν πολεμικές μηχανές από τη βάση της Σούδας. Το ότι είναι μια βάση ενδιάμεση, ώστε να μπορούν να γίνονται κάποιες συντηρήσεις ή να υπάρχει και κάποιος ανεφοδιασμός, αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του του Ιράν.

Από κει και πέρα, η Ελλάδα είχε μία μεγάλη υποχρέωση να προστρέξει και να βοηθήσει τους ομοεθνείς μας στην Κύπρο. Είμαστε δύο διαφορετικές χώρες, αλλά είμαστε ένα έθνος, οι Έλληνες. Και αυτό βέβαια είδατε πως παρακίνησε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να στείλουν δυνάμεις να στηρίξουν την Κύπρο.

Άρα, εδώ φάνηκε η αυτοπεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης στο να λάβει μια τέτοια απόφαση πώς αναδείχθηκε σωστή και πώς τελικά φαίνεται ότι την υιοθέτησαν και ο Γάλλος πρόεδρος, φαίνεται ότι θα το υιοθετήσει και ο Γερμανός και επίσης ο Άγγλος. Γιατί εμείς έχουμε μία ιερή υποχρέωση να προστατεύσουμε την Κύπρο, επειδή προφανώς εκεί διαμένουν ομοεθνείς μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκό έδαφος.

Δείχνει λοιπόν, πώς η Ελλάδα έρχεται και εφαρμόζει τις ρήτρες και τον ιδρυτικό χάρτη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο ή στις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έρχεται να προστατεύσει με ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής ισχύος της νήσου της Κύπρου, από πιθανές βολές, από πιθανές δηλαδή επιθετικές κινήσεις από την απέναντι πλευρά προς την Κύπρο. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίθεση και αντίρρηση επ’ αυτού. Δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να έχει αντίρρηση στο να προστρέξει η Ελλάδα και να βοηθήσει την Κύπρο σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, όταν μπορεί να απειλούνται αθώοι οι πολίτες, να απειλείται η επικράτεια της Κύπρου. (…)

Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας ο οποίος μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να κάθεται η Ελλάδα αμέτοχη και να βλέπει, για παράδειγμα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, πιθανότατα να σημαδεύουν την Κύπρο, να βάλλουν προς την Κύπρο και η Ελλάδα να μην κάνει τίποτα».

Αναφερόμενος σε κόμματα της αντιπολίτευσης που εκφράζουν αυτή την άποψη, είπε «αυτά τα κόμματα θα κριθούν από τους Έλληνες πολίτες».

«Εδώ, φαίνεται η σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση ώστε να προχωρά και να λαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις.

Αλλά φαίνεται και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάτω στην Κύπρο, θα φανεί σε λίγο το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, η γαλλική φρεγάτα Belharra, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε τον ελληνικό στόλο ο Κίμων, μαζί με μία άλλη φρεγάτα επίσης και δύο σμήνη, συνολικά τεσσάρων αεροπλάνων F-16 Viper, δηλαδή εκσυγχρονισμένων αεροπλάνων.

Και θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά όπως βλέπετε υπήρχαν διαθέσιμα. Η διαθεσιμότητα της Belharraδεν σχεδιάστηκε πριν έξι μήνες, πριν ένα χρόνο, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για ενίσχυση των Ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτό πρέπει να αναδείξουμε, τη διαφορά του Έλληνα ηγέτη, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πρωθυπουργούς και τους ηγέτες της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, όχι μόνο στήριζε όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες του κορονοϊού, αλλά εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες στιγμές, αξιοποίησε τη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να προχωρήσει σε ένα μεγάλο, σε ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλισμών και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος.

Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοίταγαν το πώς θα μπορέσουν να προστατεύσουν τις κοινωνίες τους από τον κορονοϊό, εμείς είχαμε καταφέρει να είμαστε το παράδειγμα προς μίμηση στην διαχείριση του κορονοϊού και ταυτόχρονα πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει στην Ευρώπη η κουβέντα για την δική της θωράκιση, ο Έλληνας πρωθυπουργός να προχωράει σε εξοπλισμούς που σήμερα φέρνουν την Ελλάδα να είναι πολύ πιο έτοιμη από τη Γερμανία, από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες που είναι πολύ πιο ισχυρές στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν δείχνει την διορατικότητα του Έλληνα πρωθυπουργού κι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και να το τονίσουμε. Γιατί, ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να στέλνει πολεμικά εργαλεία, να στέλνει σύγχρονα όπλα για να μπορούν να προστατεύσουν την Κύπρο και να προστατεύουν φυσικά και τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας μας, αυτό οφείλεται σε πολιτική απόφαση. Δεν έγινε τυχαία. Δεν είναι αυτονόητο. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι όλα αυτά που γίνονται είναι αυτονόητα» συμπλήρωσε ο κ. Σκρέκας.

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική του κ. Βελόπουλου, ο οποίος λέει ότι έπρεπε νωρίτερα να έχει σταλεί βοήθεια στην Κύπρο και σε ό,τι αφορά το θέμα των αμερικανικών βάσεων ότι η Ελλάδα εμπλέκεται, ο κ. Σκρέκας είπε χαρακτηριστικά «αυτή η κριτική έχει λογική; Δηλαδή, στέλνουμε να στηρίξουμε την Κύπρο, λέει, γιατί στείλατε τώρα. Πότε να στείλουμε; Όταν δεν υπήρχε πρόβλημα και όταν δεν υπήρχε κίνδυνος; Από την άλλη, γιατί στέλνετε στην Κύπρο, μας εμπλέκετε με την κατάσταση στο Ιράν και άρα αυξάνουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει λογική σε αυτή την κριτική; Αυτό τα θέματα, νομίζω ότι ξεπερνούν την πολιτική κριτική και τη λογική, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω παράλογη κριτική».

Αναφορικά με την οικονομική διάσταση του πολέμου της Μέσης Ανατολής, με την αύξηση των ενεργειακών προϊόντων και το ντόμινο στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο κ. Σκρέκας σημείωσε καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προλάβει οι συνέπειες από τις επιχειρήσεις στο Ιράν να φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

«Είδατε ότι και χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το υπουργείο Ανάπτυξης, ο αρμόδιος υπουργός, κ. Θεοδωρικάκος, οι έλεγχοι δεν σταματάνε ποτέ. Έχουμε και τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή πια, όπου έχουμε συγκεντρώσει όλα τα εργαλεία ελέγχων που έχουμε, έτσι ώστε να γίνεται σωστός έλεγχος της αγοράς και να αποφεύγονται κρούσματα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας.

Από κει και πέρα πρέπει να πούμε ότι, όλα θα εξαρτηθούν από την διάρκεια των επιχειρήσεων στο Ιράν και από την διάρκεια της των εμποδίων σε ό,τι αφορά την διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Άρα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει και να εκτιμήσει ποιες θα είναι οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες.

Βραχυπρόθεσμα, δυστυχώς βλέπουμε ότι πράγματι η τιμή του φυσικού αερίου έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες 5 μέρες, δηλαδή εκεί που είχαμε μια τιμή γύρω στα 30-32 ευρώ τη θερμική μεγαβατώρα, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 70 ευρώ. Και επίσης βλέπουμε και μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου σε ό, τι αφορά την τιμή του βαρελιού.

Από κει και πέρα, η κατάσταση πραγματικά θα φανεί και θα επηρεάσει πιο σημαντικά την παγκόσμια οικονομία αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά γιατί από εκεί διακινείται περίπου το 20% των προϊόντων αυτών, των καυσίμων στην παγκόσμια αγορά. Να δούμε όμως λίγο.

Εμείς είμαστε έτοιμοι σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς, αλλά να μην κάνουμε εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί τελικά και να διαψευστούν από την πραγματικότητα».

Σε σχέση με την επιστολική ψήφο που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή και στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής ενημερώνει ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Σκρέκας ανέφερε τα εξής:

«Κατ’ αρχάς υπάρχει μία συμφωνία σε ό, τι αφορά την δυνατότητα των απόδημων να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αυτή η πλειοψηφία των 200 που είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί να έχει εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Εγώ από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί που συμφωνούν με την δυνατότητα των απόδημων να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, άρα να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, δεν συμφωνούν τα ίδια κόμματα αυτά τα οποία συμφωνούν λοιπόν σε αυτό, δεν συμφωνούν στο να έχουμε και μια τρίτη περιφέρεια εκλογική, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα να έχουμε εκπροσώπους από τους αποδήμους. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεις, να συμμετέχεις στις εθνικές εκλογές, αλλά να μην μπορείς να επιλέξεις έναν που πιστεύεις ότι σε εκπροσωπεί καλύτερα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος δεν περιορίζεται από τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος. Το ελληνικό έθνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται και καλύπτει όλη την επικράτεια του πλανήτη. Άρα, θα ήταν πραγματικά πολύ καλό να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι Έλληνες, που αισθάνονται Έλληνες, που παρακολουθούν την πατρίδα από μακριά, που επιστρέφουν πολλές φορές πίσω και που θέλουν να επιστρέψουν, να μην μπορούν και αυτοί να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τέλος πάντων να εκλέξουν μία κυβέρνηση που θεωρούν και αυτοί ότι μπορεί να είναι καλύτερη για να πάει η πατρίδα μπροστά».