Σκουρλέτης για “Ιθάκη”: O Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο τα αίτια της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ

Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο στο βιβλίο του «Ιθάκη» το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, διατύπωσε σήμερα ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πιστέψαν και στηρίξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του ’23. Αυτό είναι το βασικότερο» είπε ο πρώην υπουργός και μέλος της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξή του στο Action 24. «Έχω την αίσθηση από τα αποσπάσματα ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα του» συνέχισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει διαβάσει ακόμη ολόκληρο το βιβλίο.

Στην ερώτηση εάν θα ακολουθούσε τον Αλέξη Τσίπρα εάν αυτός επέστρεφε με ένα νέο κόμμα (όπως αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει στο βιβλίο του) ο κ. Σκουρλέτης έδωσε την εξής απάντηση: «Η αίσθησή μου από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του είναι ότι επιστρέφει μεν αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον χώρο της αριστεράς την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μια ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».

