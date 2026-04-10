Σκληρή απάντηση της Μουφτείας Κομοτηνής στην Τουρκία: “Η Ελλάδα εγγυάται και σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της μειονότητας”

Ξεκάθαρη απάντηση στις αιτιάσεις της Τουρκίας έδωσε η Μουφτεία Κομοτηνής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και αμφισβητώντας το αφήγημα που προωθεί το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή της, η Μουφτεία τονίζει ότι η Ελλάδα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της θρησκευτικής μειονότητας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που αναγνωρίζει θεσμικά τη λειτουργία της Μουφτείας στο πλαίσιο της έννομης τάξης της.

Όπως αναφέρεται, τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης έχουν, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα εφαρμογής του ισλαμικού δικαίου σε ζητήματα προσωπικού δικαίου – ένα καθεστώς που δεν απαντάται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η παρέμβαση της Μουφτείας έρχεται ως απάντηση στις πρόσφατες αναφορές της Άγκυρας σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης νέων μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή, βάσει του νέου ελληνικού νόμου, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία στο Διδυμότειχο.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά είχε αφήσει αιχμές για πιθανές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, κάνοντας λόγο για «καταπιεστικές πρακτικές» από την Ελλάδα.

Η Μουφτεία Κομοτηνής υπογραμμίζει ότι το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς δεν απορρέει από διεθνή υποχρέωση, αλλά αποτελεί επιλογή της Ελλάδας, κάτι που έχει αναγνωριστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Την ίδια στιγμή, σημειώνει ότι στην Τουρκία δεν υφίσταται αντίστοιχη δυνατότητα για τους μουσουλμάνους πολίτες, ενώ οι μουφτήδες διορίζονται απευθείας από κρατικούς θεσμούς, χωρίς διαδικασία επιλογής από τους ίδιους τους πολίτες.

Κλείνοντας, η Μουφτεία τονίζει ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι γηγενής, με μακρά παράδοση ειρηνικής συνύπαρξης, υπογραμμίζοντας πως τα μέλη της είναι Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να διατηρήσουν την ταυτότητα και την πίστη τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κάνει λόγο για «περιορισμό δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας», με το ελληνικό ΥΠΕΞ να απαντά σε αυστηρούς τόνους, τονίζοντας ότι το καθεστώς της μειονότητας καθορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και δεν επιδέχεται παρερμηνείες.

