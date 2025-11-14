MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Αυτοί που καθύβριζαν τον Μητσοτάκη σχεδόν ως “ολετήρα” της χώρας πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εξελίξεις στην Αριστερά, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κώστα Βαξεβάνη, με αφορμή τα αποσπάσματα που δημοσίευσε ο εκδότης από το επερχόμενο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε σχόλιό του στο Facebook «φωτογραφίζοντας» τους δύο πρωταγωνιστές.

«Αυτοί που καθύβριζαν επί σχεδόν μια δεκαετία τον Κ. Μητσοτάκη σχεδόν ως «ολετήρα» της χώρας, πλέον ανταλλάσσουν εξώδικα μεταξύ τους και οδηγούνται από διάσπαση σε διάσπαση. Πλήρης αποκάλυψη του ψεύδους και μαζί κατάρρευση της ψευδολογίας» γράφει ο υπουργός Επικρατείας.

«Ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για όλους μας ότι η πολιτική οφείλει να χτίζεται πάνω στην θετική και ρεαλιστική πρόταση με στόχο να αλλάζουν προς το καλύτερο οι ζωές όλων μας. Και όχι πάνω στο πολιτικό μίσος και τα ωμά ψέματα για τον αντίπαλό σου» συμπληρώνει ο κ. Σκέρτσος.

Άκης Σκέρτσος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Πλεύρης προς τους παράνομους μετανάστες: “Ζητήστε να επιστρέψετε, γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου – Η φωτογραφία από το δωμάτιο νοσηλείας της

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άλιμος: Ανήλικοι κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν 15χρονο σε προαύλιο σχολείου – Συνελήφθη 17χρονος