Σκανδαλίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει δυνητική ψήφο πάνω από 40%

Σαφές μήνυμα συνέχισης της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρά τις εσωτερικές αναταράξεις των τελευταίων ημερών, επιχείρησε να εκπέμψει ο Κώστας Σκανδαλίδης, στον απόηχο των αντιδράσεων και των σχολίων που προκάλεσαν χειρισμοί γύρω από το εγχείρημα της συμπαράταξης. Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης κατηγόρησε ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχείρησε να εργαλειοποιήσει τις δυσκολίες της διαδικασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η ΝΔ με τα παπαγαλάκια της προσπάθησε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια για δύο αστοχίες».

Με τη φράση αυτή επιχείρησε να υποβαθμίσει την έκταση των προβλημάτων που καταγράφηκαν και να επαναφέρει τη συζήτηση στον πολιτικό στόχο του ανοίγματος προς ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ισχυρή δυναμική, η οποία –όπως είπε– δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κόμμα μπορεί μέσα στους επόμενους μήνες να αναστρέψει τα σημερινά δεδομένα. “Το ΠΑΣΟΚ έχει δυνητική ψήφο πάνω από 40%” είπε.

Το κύριο βάρος της παρέμβασής του, πάντως, έπεσε στη διαδικασία της διεύρυνσης. Ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι η συμπαράταξη παραμένει ανοιχτή για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο και να συνδεθούν πολιτικά με την παράταξη, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια ή ρόλο στα κομματικά όργανα. Όπως επισήμανε, ειδικά για εν ενεργεία βουλευτές που ενδεχομένως θελήσουν να ενταχθούν στο εγχείρημα, η διαδικασία θα περάσει από την επιτροπή ψηφοδελτίων.

Η αποσαφήνιση αυτή είχε σαφή αποδέκτη τόσο εντός όσο και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να δείξει ότι το άνοιγμα δεν θα γίνει με όρους προσωπικών διευθετήσεων ή προνομιακών συμφωνιών. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης επιχείρησε, παράλληλα, να κλείσει και τη συζήτηση περί εσωκομματικών στρατοπέδων, υπογραμμίζοντας ότι μετά την εκλογή ηγεσίας δεν υφίσταται θεσμικά κατηγορία «υποψηφίων προέδρων», αλλά ενιαία συμμετοχή όλων στα όργανα του κόμματος.

Απορρίπτοντας, δε, τη ρητορική περί «σκορποχωρίου», ο κ. Σκανδαλίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σαφή στρατηγική αυτονομίας, προγραμματικό λόγο και θεσμική λειτουργία, ενώ εμφανίστηκε αρνητικός στη λογική των διαγραφών. Κατά την εκτίμησή του, οι διαφοροποιήσεις που εκδηλώθηκαν αφορούσαν επιμέρους ζητήματα και δεν αναιρούν τον κεντρικό πολιτικό προσανατολισμό της παράταξης.

Ενόψει του συνεδρίου, που θεωρείται κρίσιμο για την επόμενη φάση του κόμματος, ο πρώην υπουργός προέβλεψε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα ωθήσουν το ΠΑΣΟΚ σε μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή, με στόχο την εκλογική του ενίσχυση και τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης με κορμό τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι δεν νοείται πολιτική αλλαγή σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία περιέγραψε ως «σύστημα εξουσίας» απέναντι στο οποίο απαιτείται, όπως είπε, «δημοκρατική ανατροπή».