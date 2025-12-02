MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σιμόπουλος για αγρότες: Πρέπει να επέμβει η Αστυνομία και να τελειώνει το κλείσιμο των δρόμων

THESTIVAL TEAM

“Πρέπει να επέμβει η Αστυνομία και να τελειώνει το κλείσιμο των δρόμων” ανέφερε στο OPEN ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε αρχικά πως «πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο -που μπορεί να έχουν (…). Όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν».

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμη».

«H αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη», πρόσθεσε ο κ. Σιμόπουλος.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία αν χρειαστεί (…). Πληρώθηκε σημαντικό μέρος από αυτά που έπρεπε να πληρωθούν. Να πάρουμε υπόψιν και πως η κυβέρνηση ως το τέλος του χρόνου θα δώσει 1,2 δισ».

Στράτος Σιμόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

